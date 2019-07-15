ضبط عجلة مفخخة في العاصمة بغداد

2019/07/15 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الأثنين، بأن قوة امنية ضبطت سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث اليوم (15 تموز 2019) إن “القوات الامنية تمكنت من ضبط عجلة مفخخة مركونة على جانب الطريق ضمن منطقة النعيرية في بغداد”.

وزاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “القوات الأمنية باشرت فورا بالعمل على تفكيك العجلة الملغمة”.

وأشار إلى أن القوات الامنية قطعت الطرق المؤدية الى موقع السيارة وذلك تحسبا من امكانية حدوث انفجار”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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