الحمداني والسهيل يبحثا مع سفير الاتحاد الأوروبي توقيع مذكرة تفاهم في حقلي التعليم والثقافة

2019/07/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الأثنين، ووزير التعليم والعالي والبحث العلمي قصي السهيل مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والجانب الأوروبي في حقلي الثقافة والتعليم.

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