ترمب يهاجم نائبات

2019/07/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً، اليوم الأثنين، نائبات ديمقراطيات وصفهن بأنهن من "اليسار المتشدد"، وقال إن عليهن طلب المغفرة من بلادهن.

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