بالوثائق… وزير المالية يبلغ بدعوى قضائية اُقيمت ضده

2019/07/15 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ارسلت دائرة كاتب العدل، الاثنين، تبليغاً الى وزير المالية فؤاد حسين بالدعوى المقامة ضده والتي رفعها النائبين انعام الخزاعي وجواد الموسوي.

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