”ناسا“ تكشف عن أول فاكهة ستزرعها في الفضاء

2019/07/15 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

كشفت

وكالة ”ناسا“ عن أول فاكهة من المقرر أن تزرعها في الفضاء، في تشرين الثاني/

نوفمبر من هذا العام.

ويأمل

الباحثون إرسال فاكهة الفلفل الإسباني الحار إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، لتصبح بذلك أول ثمرة فاكهة يزرعها

الأمريكيون في الفضاء.

ونقل

موقع ”ساينس ألرت“، عن عالم الفيزياء، راي ويلر، قوله: ”كنا نبحث عن نباتات قصيرة

إلى حد ما، ومنتجة في البيئات الخاضعة للرقابة؛ لنستخدمها في الفضاء“.

وأضاف:

”أعرب رواد الفضاء في كثير من الأحيان عن رغبتهم في تناول المزيد من الأطعمة

الحارة، كما أن ثمار الفلفل غنية بفيتامين C،

الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في نظام الفضاء الغذائي“.

كما

بدأ رواد الفضاء الروس أكل ثمارهم الفضائية منذ عام 2003، وتذوق رواد الفضاء

الأمريكيون الخس الفضائي في عام 2015.

جدير

بالذكر أن رواد الفضاء زرعوا الكثير من الخضراوات المختلفة في محطة الفضاء

الدولية، بما في ذلك الخس، ونبات السلق، والفجل، والملفوف الصيني، والبازلاء.

وعلى الرغم من اعتبار البازلاء فاكهة في علم

النباتات، وأن رواد الفضاء الروس زرعوها قبل سنوات على محطة الفضاء الدولية، إلا

أن الفلفل الإسباني الحار سيكون أول فاكهة يزرعها رواد الفضاء الأمريكيون في

المحطة.

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