القبض على اثنين من قياديي داعش في كركوك

2019/07/15 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أعلن

الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، القبض على قياديين اثنين من تنظيم داعش في كركوك.

وقال

القيادي في حشد تلعفر، جودت عساف، في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “الحشد وبعملية مشتركة للاستخبارات محور الشمال للحشد وقوة من مديرية

استخبارات الداخلية وقوة من اللواء 61 الخاص، القى القبض على قياديين من عصابات

داعش في محافظة كركوك”، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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