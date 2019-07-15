الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالالتزام بالاتفاق النووي

2019/07/15 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

طالبت

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، الاثنين، إيران

بمراجعة إجراءاتها الأخيرة بشأن الاتفاق النووي، والعودة للالتزام به.

وقالت موغريني في مؤتمر صحفي “نريد من إيران أن ترجع إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي، وسبق أن أشرنا إلى أننا نأسف بشأن تلك الأفعال التي قامت بها، ونطالبها بأن تراجع خطواتها وترجع للاتفاق التام”.

وتابعت:

“لمست في حوارات عدد من النظراء خلال الأيام الماضية، خاصة في المنطقة، أن

هناك حاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لاحترام إيران لالتزاماتها”.

وأشارت

المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتفاق النووي “وبالرغم من الانتقادات الموجهة

له، فقد حرم إيران من السلاح النووي”، داعية إلى “المحافظة عليه”.

واعترفت

موغريني بأن الاتفاق النووي مع إيران “يمر بأصعب لحظاته”، مضيفة:

“الاتفاق النووي ليس في صحة وعافية لكنه لا يزال صامدا، لا يمكن أن نقدم

توقعات بشأن الوقت الذي سيصمد خلاله، لكن علي أن أقول أن الظروف الحالية للاتفاق

معقدة للغاية أكثر من أي وقت مضى”.

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