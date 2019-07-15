2019/07/15 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن اعتقال متهم بارتكاب جريمة القتل العمد شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تم القبض على متهم بارتكاب جريمة القتل العمد وفق المادة ( 406 ق ع )، على اثر كمين امني نفذته مفارز فوج الطوارئ الخامس ضمن سيطرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بجريمة قتل شمالي بغداد وكالة خطوة برس.

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