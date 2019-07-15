2019/07/15 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لدى استقباله الياسري ..



المالكي يؤكد ضرورة مواصلة وزارة الداخلية لدورها الوطني المسؤول بما يحقق الأمن

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لوزير الداخلية ياسين

الياسري ،الاثنين، ضرورة مواصلة الوزارة لدورها الوطني المسؤول بما

يحقق الأمن.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان تلقت آفاق

نسخة منه ، ان المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم وزير الداخلية ياسين

الياسري، وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الإوضاع الأمنية في عموم

البلاد وجهود الوزارة في حفظ الأمن والاستقرار ، كما جرت مناقشة الدور

التنفيذي لوزارة الداخلية في تطبيق التشريعات القانونية".واكد المالكي "ضرورة مواصلة الوزارة لدورها الوطني المسؤول بما يحقق

الأمن ويحافظ على القانون ويعزز الاستقرار في جميع مناطق البلاد، و

السعي لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الدوائر المختصة".

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