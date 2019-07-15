عرضاً مغرياً للريال لضم خاميس روديجيز من اتلتيكو مدريد

2019/07/15 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عرضاً مغرياً للحصول على خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية حسبما ذكرت تقارير

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