2019/07/15 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن عدد الطلبات المقدمة لحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020” في المرحلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد: إقبال كبير على تذاكر كأس الأمم الاوروبية “يورو 2020”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد: إقبال كبير على تذاكر كأس الأمم الاوروبية “يورو 2020”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).