رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس السلطة القضائية في جمهورية إيران الاسلامية

2019/07/15 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله ابراهيم رئيسي السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق في مقر السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية.وأفاد بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى ان "القاضي فائق زيدان التقى خلال زيارته الجمهورية الاسلامية الايرانية رئيس السلطة القضائية في إيران اية الله ابراهيم رئيسي في مقر السلطة القضائية الإيرانية".وأضاف البيان ان "الجانبين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات القضائية بين العراق والجمهورية الإسلامية".

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