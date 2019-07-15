كوردستان وبريطانيا تبحثان تعزيز العلاقات واعادة اعمار المناطق المحررة من داعش

وفي اجتماع عقد مساء اليوم الاثنين بأربيل، قدم الوفد الضيف تهانيه لرئيس إقليم كوردستان بمناسبة تسنمه مهام منصبه وعبر عن تمنياته له بالنجاح، وهنأ بارزاني القنصل البريطاني الجديد في إقليم كوردستان وتمنى له التوفيق في أعماله ومهامه الجديدة.
وكانت تنمية علاقات إقليم كوردستان وبريطانيا في مختلف المجالات، وتعاون وتنسيق العراق وإقليم كوردستان مع دول التحالف وخاصة بريطانيا بهدف القضاء على خطر الإرهاب والتصدي للتطرف، وإعادة إعمار وإيصال الخدمات إلى المناطق المتضررة من حرب داعش وعودة النازحين إلى ديارهم، مواضيع نوقشت في جانب آخر من الاجتماع.
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