2019/07/15 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC لعب عدد من النواب، الاثنين، بمشاركة النائب احمد الاسدي مباراة كرة قدم ودية مع لاعبي المنتخب الوطني على ملعب الكرخ في بغداد.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..برلمانيون يلعبون كرة القدم مع نجوم المنتخب الوطني المركز الخبري الوطني.

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