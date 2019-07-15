2019/07/15 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة يرحب بتأطير العلاقات الاقتصادية مع فلسطين و توقيع الاتفاقية الثنائية

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