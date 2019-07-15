2019/07/15 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والتدريب والتبادل الثقافي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي مجالات التعاون في البرامج الجامعية المشتركة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي مجالات التعاون في البرامج الجامعية المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).