نائب: هكذا سيكون مصير العراق بسبب النووي الايراني

2019/07/15 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، ان مستقبل العراق هو دولة خدمات تابعة لإيران وأميركا بعد الاتفاق على تسوية الملف النووي.

وذكر الجبوري في تغريدة على “تويتر”، اليوم، (15 تموز 2019)، ان “القراءة الحقيقية لمستقبل العراق في ظل نظام سياسي هش ومرتبك، وطبقة سياسية وصولية ..هو دولة خدمات تابعة لإيران وأميركا بعد الاتفاق على تسوية الملف النووي”.

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