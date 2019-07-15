الشيخ علي يتحدث عن المصير الذي ينتظر كل سياسي عراقي

2019/07/15 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس تحالف “تمدن” النائب فائق الشيخ علي، الاثنين، ان مصير كل سياسي عراقي “القتل والسحل والإحراق”.

وكتب الشيخ علي، على “تويتر” اليوم، (15 تموز 2019)، انه “حينما حكم (الإمام علي) العراق، لم يكن هناك من هو أفضل منه، فكان مصيره طبر يافوخه بالمسجد”.

وتابع “وحينما خرج (الإمام الحسين) إلى كربلاء لم يكن هناك من هو أشرف منه، فكان مصيره تقطيع أوصاله”.

وأوضح الشيخ علي “هكذا مصير كل سياسي عراقي القتل والسحل والإحراق”.

وختم النائب تغريدته بالقول “هاي من عبدالله مو من الله”.

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