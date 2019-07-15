عبد المهدي يهنئ مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه منصب رئيس اقليم كردستان

2019/07/15 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… قدم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مساء اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفي مع مسرور بارزاني، التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا لحكومة اقليم كردستان.وقال بيان لحكومة إقليم كردستان، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه اليوم ان “عبدالمهدي وخلال اتصال هاتفي قد قدم تهنئته لمسرور بارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا لحكومة اقليم كردستان، وتشكيل الحكومة.واوضح […]

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