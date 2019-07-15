2019/07/15 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثائق ..



حصول موافقة من وزارة الصحة على تخفيض للعمليات في مستشفيات العراق !

الاثنين

15

تموز

2019 :

11:14 pm

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النائب فالح الخزعلي : استحصال موافقة وزارة الصحة بالتخفيض ٢٥%

لأجور العمليات في الأجنحة الخاصة والعامة في عموم المسشفيات الحكومية

في العراق اكراما لعوائل شهداء الحشد والقوات الأمنية وضحايا الارهاب

وشهداء النظام البائد وانسجاما مع قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة

٢٠١٦

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