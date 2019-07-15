نائب عن حزب بارزاني: كردستان تصدر النفط

2019/07/15 | 23:43

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو حزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم، الاثنين 15 تموز 2019، أن حكومة كردستان تصدر النفط "مضطرة" لأنها ليست لديها رواتب، فيما أشار الى أن المحاولات السياسية الرامية إلى تغيير عبدالمهدي تمثل جزءا من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الإقليم.

وقال عبدالكريم خلال استضافته في برنامج "سياسي الأبعاد" الذي تبثه قناة العهد الفضائية، إن "هناك توجهات واضحة للعيان تهدف لتغيير رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا أن "التحرك لتغيير عبدالمهدي هو جزء من الهجمة التي تتعرض لها كردستان، وأن إحدى كتل المعارضة تسعى للعودة الى رئاسة الوزراء".

وأضاف، أن "موازنة اقليم كردستان لا تصل كاملة منذ عام 2004، وأن حكومة كردستان تصدر النفط مضطرة لأنها ليست لديها رواتب".

وحول انتخابات مجالس المحافظات المقبل قال عبد الكريم، أن "الانتخابات ستثبت من هم الأغلبية في كركوك".

بغداد اليوم - بغداد

قال مسؤول منظمة بدر، فرع الشمال، محمد البياتي، الاثنين 15 تموز 2019، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يستطيع اتخاذ اي قرار بشأن كركوك واقليم كردستان، دون الرجوع الى الكتل السياسية، فيما أشار الى أن العرب و

بغداد اليوم - بغداد

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين (15 تموز 2019)، عن عزم الولايات المتحدة الأميركية احتضان مؤتمر لحرية الأديان يوم غد الثلاثاء بحضور العراق، فيما حذرت من استخدامه "كورقة للضغط" على الحكومات.

وقال عضو ا

بغداد اليوم _ بغداد

عبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين (15 تموز 2019)، عن تهانيه لرئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، بمناسبة تسنمه مهامه، فيما دعا الى حل المشاكل المعلقة بين حكومتي اربيل وبغداد.

وقال بيان لمكتب بارزاني، إن &qu

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