50 الف طن.. التجارة تعلن ارتفاع معدل تسويق الحنطة في الموصل

2019/07/15 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المشرف على حملة تسويق الموصل المهندس قاسم حمود، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل تسويق الحنطة

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