الدليمي لـ

2019/07/15 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي اخلاص الدليمي، اليوم الاثنين، عن ذهاب الوفد الكردي الى بغداد غداً لحل الملفات العالقة ان الحزب الديمقراطي يستبشر

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