عدنان حمد ينتقد الدوري العراقي: الأطول في العالم

2019/07/15 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد المدرب العراقي عدنان حمد، اليوم الاثنين، طول فترة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال حمد في تغريدة على موقع تويتر "مبروك لنادي الشرطة الفوز ببطولة الدوري، بطولة مستحقة".

واضاف ان "الدوري العراقي الاطول في العالم بحتاج الى اعادة تنظيم وبرمجة وتقليص عدد الاندية الى ١٦ نادياً ليعطي الفائدة الفنية المطلوبة لتطوير كرة القدم في العراق".

يشار الى ان فريق الشرطة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز رسمياً.

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