الاتحاد الاوربي: الاتفاق النووي مع إيران مازال على قيد الحياة

2019/07/15 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الإثنين، 15 تموز 2019، إن الاتفاق النووي مع إيران ليس في وضع جيد، لكنه لا يزال حيا ولا يمكن تحديد إن كان في ساعاته الأخيرة.وأعلنت موغيريني، أن الآلية المالية بين الاتحاد الأوروبي "انستيكس" ستكون متاحة لمشاركة دول أخرى لاحقا، كما دعت إيران إلى العودة للالتزام الكامل بالاتفاق.

وقالت موغيريني، في مؤتمر صحفي الاثنين 15 يوليو / تموز، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "هناك بعض الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، التي ترغب في المشاركة في آلية "انستيكس"، وسيكون هذا متاح لاحقا".

وأضافت موغيريني: "ندعو إيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، وكل الخطوات التي اتخذتها خارج الاتفاق النووي، يمكن التراجع عنها مستقبلا".

وتابعت: "الاتفاق النووي ليس بصحة جيدة، لكنه على قيد الحياة".

كما قالت موغيريني: "نأمل أن تفهم السلطات الإيرانية أننا ملتزمون بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي، لأنه في صالح الأمن العالمي، ونأمل أن تفهم أن من مصلحتها العودة للالتزام الكامل بالاتفاق".

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