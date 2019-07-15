الحوثيون يشنون هجمات جديدة بـ«طائرات» على مواقع عسكرية سعودية

2019/07/15 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الإثنين، مهاجمة #قاعدة #الملك_خالد الجوية بمحافظة #عسير ومواقع عسكرية أخرى في #المملكة_العربية_السعودية، بطائرات مسيرة.وذكر المتحدث باسم #الميليشيات المسلحة الحوثية، في […]

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