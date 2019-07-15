صور النجوم العرب في تحدي العمر

2019/07/15 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



تفاعل عدد كبير من نجوم الفن العربي مع تحدي العمر #agechallenge، باستخدام تطبيق #Face_App، الذي يستخدم عدة تقنيات لتوقع شكل الوجه في المستقبل، واللافت أن أغلب النجوم الرجال زادوا جاذبية رغم الظهور الواضح للتجاعيد، بينما معظم النجمات واجهن شكلهن المنتظر إما بسخرية أو رسائل حزن على العمر الضائع.

المطربة الإمارتية بلقيس فتحي وضعت تعليقا مطولا على صورتها بعد خوض تحدي العمر بقولها: شكلي المحتمل في ال٧٠ او ٨٠ اذا امد الله بعمري ان شاء الله… أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروس وعبر علمتها لأحفادها، بالمناسبة الصورة مطابقة ١٠٠٪؜ شكليا لجدتي من والدي “الزهراء” رحمها الله فأنا شديدة الشبه بها في صباها.

الممثلة اللبنانية نادين نجيم حرصت على خوض تحدى العمر، ونشرت عبر انستقرام، صورتها في عمر الثمانين، معلقة “على عمر ٨٠ يمكن ما بعرف أهم شو الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط وما أذيت حدا بس شو رأيكم؟، حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل أنت أو لا أحد، وعلقت على صورتها الفنانة بلقيس بتجنني متل القمر ونيال أحفادك، وكتبت لها الفنانة دنيا عبد العزيز “كإنك جورجينا رزق قمر يا حبيبتي”.

الفنان التونسي ظافر العابدين تعامل بعمق وجدية مع مظهره بعمر ال80 ونشر صورته بعد خوض التحدي وعلق عليها قائلا: نظرة إلى المستقبل.

مرام البلوشي اكتفت بتعليق مختصر على شكلها المنتظر بعد خوض تحدي العمر قائلة: العمر مجرد رقم.

الفنانة زينة خاضت التحدي بعدة صور تظهر جسمها بالكامل وسخرت من تركيز البرنامج على ملامح الوجه التي عانت من تجاعيد الشيخوخة، بينما ظل باقي جسمها شبابا وقالت: معلهش بقي انا من النوع اللي بيعجز من وشه بس.

الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاضت التحدي ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع إنستقرام وعلقت قائلة “ماشي يا روتانا” للإشارة بأنها خاضت التحدي دون موافقتها.

النجمة التونسية عائشة بن احمد، تحسرت على أيام الشباب رغم أنها لا زالت في أولها، بعدما شاهدت صورتها وهي بعمر ال 80، حيث علقت على صورتها بعد خوض تحدي العمر قائلة: يا ليت الشباب يعود يوما، ولاقت الصور اعجاب متابعيها.

الفنانة الخليجية شيماء سبت علقت على صورتها بعد خوض تحدي العمر بقولها: هلا يمة هلا بمتابعيني نظر عيني والله قلت اشارك بالهبة الجديدة.

الفنان آسر ياسين صورة له أثناء خضوعه إلى تحدى العمر وذلك عبر حسابه على موقع إنستقرام، ولفت أنظار الجميع بعد تحوله إلى نسخة من الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

الفنانة المصرية هبة مجدي اطمأنت على استمرار جمالها بعد مرحلة الشيخوخة ونشرت صورة لها بعد خوض تحدي العمر وعلقت عليها قائلة: حلاوتك يا ام دهب في إشارة لاسم ابنتها الوحيدة

الفنانة ريهام عبد الغفور، نشرت صورتها الجديدة وهي في ال 80 وأعلنت رفضها تماما لهذا الشكل، قائلة: شكرا مش عايزة!!

الفنان شيكو سخر من صورته بعد الخضوع إلى تحدى العمر عبر حسابه على موقع انستقرام، حيث فقد الأمل في التخلص من وزنه الزائد، وعلق قائلا: عجزت وفضلت تخين دا حق ربنا بس ليه أصلع كيوت انا.

الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين المصريين خاض تحدي العمر وتحدي المنصب بنفس الوقت، حيث نشر بوستر لحملته الانتخابية على نفس المقعد عام 2050050 وعلق عليها قائلا: بعد تحدي العمر نقيبا للممثلين عام الفين وخمسين”.

الفنان أحمد زاهر خاض التحدي أكثر من مرة ونشر حصاد الصور عبر حسابه الشخصي على انستقرام، وكتب تعليقًا كوميديًا قائلًا: يا عيني علي الحلو لما تبهدله الأيام.

الفنان احمد عز، تعامل مع صورته بعد خوض تحدي العمر وكأنه شخص آخر، حيث أصر على وضع تعليق “جدو عزو” على الصور المنشورة عبر حسابه بموقع إنستقرام، ورد عليه جمهوره قائلا: مهما كبرت صغير، كده قمر وكده قمر ربنا يحميك يانجم.

الفنانة صابرين خاضت تحدى العمر، عبر حسابها على موقع تويتر، واحتفلت بعيد ميلادها الثمانين مبكرا عندما غردت تعليقا على الصورة بقولها: النهارده تميت الـ٨٠ كل سنه وأنا طيبه.

الفنانة شيماء سيف خاضت التحدي برفقة زوجها المنتج محمد كارتر وسخرت كالعادة من شكلها وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: الحاج كنتاكي وحرمة الحجة شيكن ونجز.

نشرت الفنانة نجلاء بدر، نشرت صورة لطفلة تشبهها وصورة أخرى لها بعد خوض تحدي العمر وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام: انا وحفيدتي وجدتي.

الفنانة ريم البارودي واجهت تحدي العمر بشجاعة ونشرت صورتها بعدما سيطرت التجاعيد على وجهها وعلقت من خلال حسابها على انستقرام: قد التحدي.

المطرب مصطفى قمر ظهرت عليه علامات التقدم في العمر بوضوح بعد خوض تحدي العمر عبر حسابه بموقع إنستقرام وعلق قائلا: شكل العجز طالع موضة ياللا تعالوا نسمع بقي حنقول احنا (لشة) حبايب.

وأشار النجم إدوارد إلي أن صورته لا تحتاج إلي تعليق بينما أبدى الفنان عباس أبو الحسن إعجابه بمظهره المليء بالتجاعيد، ووضعت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها وهي طفلة وأخرى حديثة وثالثة بعد خوض تحدى العمر لتثبت أن شكلها لا يتغير.

اللافت أن بعض النجوم رفض خوض التحدي، ولكن الجمهور أصر على التجربة بدلا منه فظهرت عدة صور للمطرب عمرو دياب والنجمة ياسمين صبري والفنان أحمد السقا وصبا مبارك، وهنا الزاهد ومنى زكي وأمينة خليل وروبي وإياد نصار وكريم عبد العزيز وأحمد فهمي وإنجي المقدم، رغم أنهم في الواقع رفضوا تخمين شكلهم في عمر ال80.

برأيك من النجم الأكثر وسامة في عمر ال80؟

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