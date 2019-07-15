المالكي والياسري يستعرضان جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار

2019/07/15 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم الاثنين، وزير الداخلية ياسين الياسري وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الإوضاع الأمنية في عموم البلاد وجهود الوزارة في حفظ الأمن والاستقرار.وذكر المكتب الإعلامي لنوري المالكي، في بيان تلقت / بدر نيوز/ انه “استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه مساء […]

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