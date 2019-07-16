الحلبوسي مستقبلا رئيس وزراء فلسطين : العراق يدين كل محاولات تهويد القدس والتعرض للمسجد الاقصى

2019/07/16 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية رفض العراق لكل المحاولات الرامية إلى تهويد القدس والتعرض للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين٫ مشددا على دعم العراق لفلسطين وشعبها وادانة المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.وقال مكتب الحلبوسي في بيان بهذا الشان : ان “الزيارة لها وقع كبير في الظروف …

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