” المهندس ” يبحث مع وزير الدفاع ” الشمري ” المستجدات الأمنية والتنسيق بين الجيش والحشد

2019/07/16 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاثنين، مع وزير الدفاع نجاح الشمري مستجدات الوضع الأمني والتنسيق والتعاون المشترك بين الجيش والحشد الشعبي.وذكر بيان لوزارة الدفاع : أن “وزير الدفاع نجاح الشمري التقى في مكتبه بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس”، مبينا أن “الجانبين بحثا خلال …

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