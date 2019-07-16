2019/07/16 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RzErbt7jT5I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهدي عبد الكريم : هناك توجهات واضحة للعيان لتغيير عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهدي عبد الكريم : هناك توجهات واضحة للعيان لتغيير عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).