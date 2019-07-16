قوات الحشد الشعبي يلقي القبض على قياديين في داعش الوهابي بعملية نوعية في كركوك

2019/07/16 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، من القاء القبض على قياديين بتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك.وقال موفدنا، إن قوة مشتركة من استخبارات قاطع الشمال للحشد الشعبي واللواء 61 في الحشد الشعبي ومديرية استخبارات الداخلية تمكنت خلال عملية نوعية من القاء القبض على قياديين بتنظيم “داعش” الإرهابي.

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