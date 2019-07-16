البيت الأبيض يرشح رسمياً

2019/07/16 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

رشح البيت الأبيض، الاثنين، رسميا، مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة الموافقة على تعيينه يوم غداً الثلاثاء.وقال البنتاغون في بيان، إن إسبر توقف عن العمل كقائم بأعمال الوزير، يوم الاثنين، بعد الإعلان عن ترشيحه، وعاد لوظيفته السابقة وهي وزير الجيش وذلك وفقا للقانون.وحتى تأكيد تعيين إسبر، سيتولى وزير البحرية ريتشارد سبنسر مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر يونيو 2019، أنه ينوي ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر، وزيرا للدفاع.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الأثنين، مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية بعسير ومواقع عسكرية أخرى في السعودية، بطائرات مسيرة.

وقال متحدث القوات المسلحة الحوثية، إن "الهجوم الجوي تم على قاعدة خ

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مجرد إبداء الرغبة بالحفاظ على الاتفاق النووي من قبل الزعماء الأوروبيين غير كاف وعليهم تقديم دعم حقيقي لهذا النهج.

وردا على سؤال لوكالة "إرنا" الإيرانية حول هذا الموضوع،

بغداد اليوم - متابعة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوزير، محمد جواد ظريف، توجه اليوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي،

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