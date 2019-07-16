ماذا تفعل حال وقع هاتفك في المياه؟.. تعرف على الحل

2019/07/16 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعاني الكثيرون من وقوع هواتفهم الذكية في الماء بشكل عام وخلال فصل الصيف خاصة، الأمر الذي يسبب لهم المشاكل والقلق من خسارة أجهزتهم.

ليلجأ

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