ميسان.. الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في مقهى

2019/07/16 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

أخمدت فرق الدفاع المدني في ميسان، اليوم الاثنين، حريقاً اندلع في إحدى الكازينوهات بمنطقة حي الزهراء.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت"العهد نيوز"

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