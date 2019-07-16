25 شهيد ضحية تفجير مزدوج استهدف حسينية في المعالف

2019/07/16 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علاء طارق

25 شهيد عدد ضحايا التفجير المزدوج الذي استهدف حسينية في منطقة المعالف جنوب غربي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني ان "عدد الضحايا ارتفع الى 25 بين شهيد وجريح".

وأضاف ان التفجير المزدوج استهدف مجلس عزاء داخل الحسينية".

وكان انتحاريان فجرا نفسيهما داخل حسينية أبو الفضل العباس في منطقة حي المعالف اسفر عن استشهاد واصابة عدد الأشخاص.

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