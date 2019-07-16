الحوثيون يعلنون شن هجوم واسع على جنوب السعودية

2019/07/16 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها نفذت هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية أخرى جنوب السعودية، متوعدة بتوسيع نطاق عملياتها بشكل لا تتوقعه المملكة. وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير، بعدد من طائرات قاصف 2k، استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى".

وأضاف سريع أن "الإصابة كانت دقيقة...



وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة وتسببت بحالة كبيرة من الإرباك والهلع".

وتابع في البيان أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة بحق الشعب اليمني العظيم...



وآخرها 20 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وعملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة الاستهداف...



بالشكل الذي لا يتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره وبغيه".

من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواته الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من صنعاء باتجاه المواقع المدنية في خميس مشيط.

وأفاد المتحدث باسم قيادة التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بـ "اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".

وأوضح المالكي أن "عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعاديتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية، مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية واسعة في اليمن، يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين دعما للحكومة اليمنية والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد، منذ الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ "عدوان" التحالف العربي، الذي سبق أن حملته الأمم المتحدة المسؤولية عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين في اليمن جراء عملياته.

المصدر:روسيا اليوم

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