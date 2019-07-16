2019/07/16 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J1hEWceQ-v8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ســـــــــــامحيني خاف صوتي بيوم عليته عليج) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ســـــــــــامحيني خاف صوتي بيوم عليته عليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).