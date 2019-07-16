2019/07/16 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _RPlxGDJ9no

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #سهراية | يا أحلى أصدقائي ويا أحلى البنات بصوت الفنان محمد الفارس) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #سهراية | يا أحلى أصدقائي ويا أحلى البنات بصوت الفنان محمد الفارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).