2019/07/16 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ملهم_الملائكة الدبابات بالنسبة لنا كارثة، سواء جاءت من طرف العدو المهاجم، أم كانت دباباتنا، ففي الحالين هي تسحق خطوط مواصلاتنا السلكية.وهذه كارثة لا يفهمها سوى أبطال المخابرة عبر الحروب.مضى أسبوع، لم أنم فيه سوى بضع ساعات، بدلتي التي أخذتها من وحدة الميدان الطبية بعد جرحي، التصقت ببدني مثل قطعة جنفاص متصلبة بسبب العرق والوسخ.وصل بي الإعياء أشده، ثم بُلغنا بأنّ كتيبة دبابات المثنى، ستقوم بهجوم لدعم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ملهم الملائكة - يوميات عراقي – أبو علي بوجه الدبابات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ملهم الملائكة - يوميات عراقي – أبو علي بوجه الدبابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).