رئيس الوزراء عادل عبد المهدي : لقد تمت مواجهة ” صفقة القرن ” بشكل مشرف وقضية فلسطين هي قضية العراق

2019/07/16 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، انه تمت مواجهة صفقة القرن “بشكل مشرف” ٫ مشددا علي إن موقف العراق ثابت في دعم والدفاع عن القضية الفلسطينية وان القضية الفلسطينية هي قضية العراق ايضا .وأضاف عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة فتح محمد اشتية في بغداد “اجتمعنا مع الوفد الفلسطيني …

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