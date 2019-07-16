نقيب معلمي كربلاء يدعو إعادة النظر بالملف التربوي 

2019/07/16 | 00:28

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( المستقلة ) / علي النصر الله /.. دعا نقيب المعلمين فرع محافظة كربلاء خالد مرعي المسعودي ، الاثنين ، الى إعادة النظر بالملف التربوي واعادة هيكلة وزارة التربية ومديرياتها العامة ، كما طالب بوضع معالجات سريعة ضمن موازنة العام 2020 وتخصيص 25% من موازنة العام المقبل للملف التربوي .

وقال المسعودي لـــ ( المستقلة ) ، إن “نقابة المعلمين تدعو رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الفشل الكبير والمنزلق الخطير الذي وصلت إليه وزارة التربية قبل فوات الأوان ” ،

وأكد إن “العملية التعليمية والتربوية أصبحت عقيمة وعديمة الجدوى بسبب الإهمال الحكومي والتدخل الحزبي في شؤون العملية التربوية يقابلها الإصرار غير المبرر على تمرير شخصيات حزبية على رأس الوزارة وتدخل من نوع آخر من قبل بعض الأحزاب “.

واشار الى إن “نسبة 34% ” من النجاح في الامتحان الوزاري للدراسة المتواسطة ليست مفاجئة على الإطلاق بل هي نتاج طبيعي ، و”لولا حرص الملاكات التعليمية والتدريسية على مستقبل البلد أوصلت النسبة إلى أقل من ذلك بكثير “.

وتابع إن “خروج العراق من قائمة التصنيف العالمي لجودة التعليم دليل على الوضع الكارثي الذي حل بالعراق “.

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