 إتلاف اكثر من ٣٠٠٠ لتر من الالبان المستوردة في ميسان

2019/07/16 | 00:32

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان ، عن اتلافها ٣٢٦٣ لتر من الالبان المستورد تم العثور علية في الأسواق الغذائية من قبل شعبة الرقابة الصحية

وقال المتحدث الإعلامي لدائرة صحة ميسان محمد قاسم الكناني لـ(المستقلة) قامت فرق التفتيش بإتلاف ٣٢٦٣ لتر من البن المستورد بعد العثور عليها في الأسواق الغذائية،مشيرا إلى أن فرق الرقابة الصحية تقوم وباستمرار في متابعة الأسواق والمحال التجارية للحفاظ على أرواح المواطنين من تداول المواد الغير صالحة للاستخدام البشري

وحذر التجار من مغبة عرض المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك البشري بانهم سيكونون تحت طائلة القانون

وفي سياق متصل تمكنت الفرق الرقابية من ضبط كميات من الالبان المنتهية الصلاحية وإتلافها أصوليا في منطقة الطمر الصحي بحضور صاحب العلاقة.

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