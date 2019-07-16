تدشين خط الانتاج التجريبي لـ سيارة بيجو 301 الايرانية

2019/07/16 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بحضور مساعد الرئيس الايراني للشؤون العملية والتقنية، افتتحت مجموعة ايران خودرو لصناعة السيارات أمس الاثنين، خط الانتاج التجريبي لسيارة بيجو 301.

وتشارك 300 جهة

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