مرشح وزارة الدفاع الاميركية.. محل ثقة ترامب ومشارك ضد العراق في حرب الكويت

2019/07/16 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق رشح البيت الأبيض، رسميا، مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة الموافقة على تعيينه يوم الثلاثاء.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر يونيو 2019، أنه ينوي ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر، وزيرا للدفاع.وقال ترامب إن أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونغرس قريبا لبدء إجراءات […]

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