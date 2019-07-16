ندى أسامة ملكاني - الإطار النظري لأدبيات المجتمع المدني وسياقاته التاريخية

2019/07/16 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني يعد مفهوم المجتمع المدني من أكثر المفاهيم غموضا في العلوم الاجتماعية، وذلك لتعدد تعريفاته من قبل المفكرين والباحثين تبعا لاختلاف مرجعياتهم الفكرية والبيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تأثروا بها.بمعنى أن الأفكار تنشأ ضمن سياق ما،والسياق هو مزيج من الظروف السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية التي تعطي كلها معنى ما للأفكار التي تولد فيها والمجتمع المدني هو واحد من هذه الأفكا......

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