2019/07/16 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الرئيس ..تحية طيبة ..وبعد ليسمح لي – فخامتكم – أن أمهّد لخطابي بالقول انني ربما أكون قد اثقلت على السيد رئيس الجمهورية بالكتابة اليه بشكل مباشر عبر...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعاطفا مع “جمعة اللامي” باتجاه رئاسة البرلمان .. هذه المرّة فخامة الرئيس محمد الحلبوسي .. المحترم) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعاطفا مع “جمعة اللامي” باتجاه رئاسة البرلمان .. هذه المرّة فخامة الرئيس محمد الحلبوسي .. المحترم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).