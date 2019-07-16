2019/07/16 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إنه أكد للمبعوث الأممي إلى اليم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب وزير الدفاع السعودي: أكدت لغريفيث ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب وزير الدفاع السعودي: أكدت لغريفيث ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).