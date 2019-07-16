رئيس البرلمان يبحث مع أعضاء المفوضية الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات

2019/07/16 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، مع رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي

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