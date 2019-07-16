فرقة العباس القتالية تؤمن طريق الحجاح البري أمنياً وخدمياً

2019/07/16 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فؤاد المازني

بعد أن إستكملت خططها الأمنية وإحكامها بدقة وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة والضرورية للخدمة وتهيئة القوة البشرية اللازمة من المنتسبين والمتطوعين وبمشاركة كافة ممثلياتها في المحافظات ، باشرت فرقة العباس القتالية ( لواء ٢٦ الحشد الشعبي) بتأمين طريق الحجاج البري إبتداءاً من حدود كربلاء المقدسة مروراً بالنخيب وصولاً إلى عرعر النقطة الحدودية مع المملكة العربية السعودية .

وقامت فرقة العباس القتالية بتهيئة العديد من محطات الإستراحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير مايحتاجونه في طريقهم إلى الديار المقدسة ، كما باشرت الفرقة بوضع نقاط أمنية ثابتة للرصد والمتابعة وأخرى متحركة ترافق مسير عجلات قوافل الحجاج على طول الطريق الحدودي لتأمين رحلتهم المباركة لأداء مناسك الحج الأكبر .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الواجب عكفت فرقة العباس القتالية على المشاركة فيه كل عام مع القوات المتجحفلة معها في نفس الواجب إضافة إلى مهامها القتالية في مناطق عديدة من البلاد ومسك الأرض في مناطق أخرى ، إلا أنه في هذا العام تبنت فرقة العباس القتالية هذا الواجب بالكامل على عاتق قيادتها ومنتسبيها ومتطوعيها لتأمين طريق الحجاج البري ذهاباً وإياباً ..





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